La imágenes que le muestran al mundo la desesperación de los afganos

Un video que circula en las redes sociales ha generado consternación en el mundo porque daría cuenta de la desesperación que están viviendo los afganos luego que los talibanes tomaran Kabul y se hicieran al poder del país centro asiático.

En las imágens que son virales, se ve como a “dos bultos” salir despedidos de un avión de los Estados Unidos que abandona el aeropuerto de la capital de Afganistán. Aunque no hay una confirmación oficial, diversas fuentes aseguran que eran dos ciudadanos que trataban de huir del país.

Shocking!

In Kabul, three people have placed themselves in the tires of a military plane, after taking off, they fell from the sky. It was confirmed by the people on the ground. pic.twitter.com/Pknc2NQ9Qk

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) August 16, 2021