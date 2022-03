La defensa de Gustavo Bolívar a Francia Márquez es señalada de racista

Share on Twitter

Share on Facebook

Gustavo Bolívar volvió a ser eje de polémicas este martes después de querer defender a Francia Márquez del ataque racista que le hizo Marbelle comparándola con King Kong.

El senador electo del Pacto Histórico publicó una polémica imagen en la que reafirma el hecho de la comparación de Francia Márquez con King Kong. “Querida Marbelle, cuando yo sea vicepresidenta haré que te respeten y te den todo el amor que te ha faltado”, fue la frase con la que Gustavo Bolívar respondió más la imagen de King Kong sosteniendo a Dwan.

El racismo #EsInaceptable

Es pura falta de amor.

El mensaje de King Kong es poderoso… pic.twitter.com/DOZckrCh0N — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 29, 2022

Aunque quiso defender a su copartidaria, lo que hizo Gustavo Bolívar fue altamente criticado, ya que da por sentado la comparación de Francia Márquez con King Kong, aunque su mensaje intentaba responder el ataque de la cantante.

Hasta el momento, el senador no ha borrado la imagen y no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, Francia Márquez aún no ha respondido ni a Marbelle, ni a Gustavo Bolívar.

Le puede interesar: Las redes condenan el ataque racista de Marbelle a Francia Márquez