Tomada de internet

Este miércoles Giovanny Urshela fue protagonista de una de las mejores atrapadas de la temporada en el partido entre New York Yankees y Tampa Bay Rays.

El colombiano -desde muy temprano- logró la jugada estelar cuando el bateador rival impactó la bola en lo que sería un ‘foul’ de no ser porque el pelotero colombiano se arriesgó y la atrapó para conseguir el out chocando con el ‘dogout y estando a punto de caer de cabeza cuando se desempeñaba de ‘infielder’ en la tercera base. Sus rivales lo ayudaron a que no cayera.

La imagen le ha estado dando la vuelta al mundo. A pesar de su esfuerzo, su equipo acumuló su segunda derrota consecutiva con un resultado en contra de 2-4.

No obstante, los Yankees de New York continúa líder en la Liga Americana, seguido -precisamente- de Tampa Bay Rays.