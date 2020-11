Kanye West consigue más de 60 mil votos en 12 estados

Después de haber declarado que votó por primera vez para ser presidente de los Estados Unidos, Kanye West ha logrado capturar a más de 60 mil votantes en al menos 12 estados cuando el escrutinio definitivo aún no ha concluido.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020