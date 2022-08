Johnny Depp logra vender su colección de arte en tiempo record

El famoso actor de la serie “Piratas del Caribe” Johnny Depp, quién ganó el juicio contra su exesposa Ambert Heart, ahora logra granar un buen dinero en el debut de su colección de arte llamada ‘Amigos y Héroes‘, inspirada en personajes como: Al Pacino, Keith Richards, Elizabeth Taylor y Bob Dylan.

Depp vendió 780 piezas después de que se ofrecieran en las 37 galerías de Castle Fine Art en Londres. Se ha informado de que una cartera completa de cuatro imágenes se vendió por más de 18.000 dólares, mientras que las imágenes individuales enmarcadas se vendieron por unos 5.000 dólares, para un total de 3,5 millones de dólares.

La colección se agotó a las pocas horas que la anunciara el artista en su cuenta de Instagram, ”Siempre he utilizado el arte para expresar mis sentimientos, mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”, afirmó el actor de Piratas del Caribe.

Por otro lado, Castle Fine Art describió las pinturas del actor como situadas en la intersección del arte pop y el arte callejero, afirmando que es arte pop con sentimiento. La galería llevaba mucho tiempo esperando que Depp accediera finalmente a organizar una exposición y venta de su arte, y está en conversaciones con él para acoger más obras suyas en el futuro, ya que su venta fue sorpresiva y el resultado económico sorprendente.

