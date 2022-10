Después de cuatro meses vuelve el protagonista de “Piratas del Caribe”, comparte con sus seguidores después de pasar por el juicio mediático más famoso en los últimos tiempos junto a su expareja Ambert Heard.

Está vez Johnny Depp se dejó ver en un teatro en Nueva York, Estados Unidos, firmando autógrafos a los fanáticos que allí se encontraban este martes.

Depp está dedicado de lleno a hacer una gira de conciertos en Estados Unidos promocionado su disco “18″.

Depp sorprendió a sus seguidores al presentarse sin su característica barba y bigote que lo acompañaron por más de una década. Con un sombrero azul y unas gafas de sol, el actor se preparaba para dar un show musical junto a su amigo y cantante de rock, Jeff Beck.

Johnny es famoso por su talento, por su gran versatilidad y por mantenerse presente durante décadas en el mundo de la actuación, la música, y la pintura. Además su sentido del humor siempre está presente en su vida.

Here’s a close up video of #JohnnyDepp yesterday after the concert ☺️👍🏼 (Credits to my friend Sjhoff781 (IG) & for sharing this video with me ☺️)#NewVideoOfJohnnyDepp#NeverFearTruth #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/nvoRJUlkiP

— Jerrie Depp (@JerrieDepp) October 12, 2022