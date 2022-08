Jlo y Ben Affeck celebraron su segunda boda con una rumba de tres días

Jlo y Ben Affleck se celebró en una propiedad del actor en Georgia, en el sureste de Estados Unidos, en una mansión valorada en 8,9 millones de dólares, aunque la comida que disfrutaron los invitados fue más “informal”, con un menú compuesto por barbacoa y comida tradicional de Puerto Rico —chuletas de cerdo, arroz y verduras— y también comida sureña, macarrones con queso y pollo asado, de acuerdo a Infobae.

La cantante eligió un hermoso vestido blanco de corte sirena con cola y un escote abierto en la espalda, diseñado por Ralph Lauren, y cubrió su cabeza con un larguísimo velo transparente que le dio un toque majestuoso a su look. Affleck vistió un esmoquin con chaqueta y camisa blanca y pajarita y pantalón negro.

La pareja caminó por una enorme alfombra blanca seguidos por sus respectivos hijos: los tres que Affleck, de 50 años, tuvo con la actriz Jennifer Garner (Violet, Seraphina y Sam), y los gemelos (Emme y Max) que la cantante, de 53 años, tuvo con Marc Anthony.

Todos ellos estuvieron vestidos de blanco, igual que los invitados, quienes según el tabloide Daily Mail recibieron a los novios al grito de “Bennifer”, como se conoce popularmente a la pareja. Un mes después de casarse en secreto y en una ceremonia íntima en Las Vegas, Jennifer López y Ben Affleck celebraron este fin de semana su lujosa boda en una mansión que el actor tiene en el estado de Georgia, un evento al que asistieron familiares y celebridades de Hollywood.

Affleck y López se casaron en julio en una pequeña ceremonia familiar celebrada en Las Vegas. La pareja volvió a encontrarse a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus planes de boda y tomar caminos distintos, luego de la ruptura de JLo con el ex jugador de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, y la separación del ganador del Oscar con la cubana Ana de Armas.

A la fiesta también podrían haber asistido, señala el diario británica, otros actores como George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger y el presentador Jimmy Kimmel.

No acudieron, pese a estar invitados, ni Jennifer Garner (la ex de Affleck) ni el hermano de Ben, el también actor Casey Affleck. El cantante Marc Anthony, ex marido de JLo y padre de sus hijos, tampoco participó de la boda.

Los invitados pudieron disfrutar de un espectáculo privado de fuegos artificiales nocturno después de la ceremonia. Aunque la ceremonia tuvo lugar el sábado, la celebración comenzó el viernes y terminó el domingo con una parrillada.

Foto: Cortesía Yahoo Style

