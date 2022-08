James Hetfield vocalista de Metallica hoy cumple 59 años

Un día como hoy nace James Alan Hetfield en 1963, en la localidad de Dowley California, en EE.UU., músico, compositor y cofundador de Metallica, el mundo de las redes sociales hoy celebra el cumpleaños del vocalista de la famosa banda.

Antes de dedicarse a la música, trabajó como empleado en una fábrica de calcomanías y como conserje de una escuela. La icónica banda de Metallica inició cuando Lars Ulrich, baterista de la banda, pegó un anuncio en 1981 porque buscaba a alguien con quien tocar y escuchar música. James Hetfield le respondió y hoy es una leyenda del mundo del rock.

Hetfield formó una bella familia junto a su esposa argentina Francesca Tomasi con quien tiene tres hijos. El vocalista a pesar de su aspecto de rockero duro y metalero pesado, logró dejar el alcohol y hoy solo toma agua mineral y cerveza sin alcohol.

Un dato curioso de su tatuaje en el brazo izquierdo, allí muestra un tatuaje de cuatro naipes en llamas. Ese tatuaje se lo hizo para cubrir la cicatriz de una quemadura de segundo grado que sufrió en medio de un concierto en 1992.

Con una larga lista de premios Metallica liderada por James en 1989 gana el premio Grammy por Mejor Interpretación Metal con “One”, en el año 2000 premio Grammy por Mejor Interpretación Metal por “Whiskey in the Jar”, y para el 2001 premio Grammy por Mejor ejecución Rock instrumental, Por “The Call of Ktulu” (S&M), y en el 2003 obtiene en los premios Kerrang!, por Paseo de la fama.

Hacía el 2004 gana el premio Grammy por Mejor Interpretación Metal por “St. Anger”, en el 2004 premios Governor¸ Governor’s Award – Metallica, llega el 2009 con el Premio Grammy por Mejor Interpretación Metal, por “My Apocalypse”, y en el mismo año gana el Premio Grammy por Mejor Ilustración de un álbum, por Death Magnetic, son muestra de largos éxitos hechos con dedicación y que permanecen en el tiempo.

Hoy el mundo del rock le rinde homenaje a una persona talentosa que brilla en sus conciertos, que hace vibrar el corazón con su reconocida voz a miles de seguidores en todo el mundo, feliz cumpleaños James Alan Hetfield.

Aquí tienen uno de sus famosos conciertos en México.

Foto: Cortesía

