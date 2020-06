Tomada de internet

Este fin de semana la escritora J.K. Rowling fue acusada de transfóbica por una serie de trinos que publicó. La creadora de Harry Potter se vio envuelta en una nueva polémica contra las personas transgénero, algo que no es nuevo en ella.

“Esa gente que menstrúa solía tener un nombre”, dijo J.K. Rowling posteando una publicación de un artículo que titulaba: Opinión: Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa.

Este comentario ofendió a las personas transgénero y mujeres que por cuestiones de salud no podían tener su ciclo menstrual, pues se sintieron hondamente discriminados. Ante esto, la artista explicó su posición en 2 trinos más.

“La idea de que las mujeres como yo, que hemos sido empáticas con la gente trans durante décadas… ‘odian’ a las personas trans porque pensamos que el sexo es real y tiene consecuencias vitales, es una tontería… Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo “, señaló J.K. Rowling.

Más adelante, la escritora británica argumentó la diferencia para ella entre una mujer y una mujer trangénero: “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel global se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad“.

Ante esto, varios colectivos en las redes sociales de la comunidad LGBTI llamaron TERF (Feminista Radical Trasns-Excluyente) a la artífice de Harry Potter.

No es la primera vez

En diciembre del año pasado, J.K. Rowling fue acusada de transfóbica luego de apoyar a Maya Forstater, que fue despedida del Centro para el Desarrollo Global por tratar a las mujeres transgénero de hombres.

También en 2018 dio “me gusta” a un tuit que indicaba que las mujeres transgénero no son más que hombres con falda.

Contenido relacionado: A propósito del racismo y el aniversario de la muerte de Muhammad Ali