J Balvin se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano

En un un encuentro privado con los artistas participantes en el “Primer Vitae Summit” reunidos en el Vaticano, el Papa definió a los artistas como predicadores de la belleza que cura y que hace avanzar en el camino. Una invitación también a comunicar el Evangelio, especialmente a los jóvenes, con el testimonio y el respeto por la persona.

J.Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvín, aprovechó un momento del evento de la Fundación Vitae realizado en el Vaticano, para tomarse algunas fotos con el Santo Padre.

“Se ve que sos travieso”, le dijo el Papa Francisco, a lo que J. Balvin respondió “ah no, yo mucho”.

Además de J. Balvin, estuvieron presentes Eduardo Verástegui, Andrea Bocelli, Alessia Cara, Alexander Acha, Patricia Heaton, entre otros.

En declaraciones a la agencia argentina Télam, J. Balvin dijo que el Papa Francisco “realmente es una persona que admiro mucho por el ser humano que es”.

“Creo que ha traído algo nuevo al Vaticano, a la religión católica, cristiana. Es realmente ejemplar su humildad”, agregó.

Al hablar sobre su lado espiritual, el cantante colombiano dijo que “casi nunca lo he compartido realmente o nunca lo he compartido porque respeto a mi público, no tengo por qué imponerles ningún tipo de religión o ideal”.

“De eso hablaba el Papa Francisco. No te pueden imponer la religión, es algo que te tiene que nacer”, añadió.

El cantante colombiano dijo también que “el solo hecho de ver al Papa Francisco te llena de satisfacción y obviamente por ser latino me enorgullece que sea el primer latino. Es espectacular eso”.

Para concluir, el cantante resaltó que el Papa Francisco es “cool” porque “se muestra como es. Teniendo una posición de tanta responsabilidad y de tanto privilegio, actúa como la misma persona que sigue siendo, de su barrio”.

El cantante colocó en su cuenta de Instagram: “Pocos nos tomamos selfies sonriendo y otra flow latino Gang con el Papa Francisco. Siempre en VIBRA ALTA, AMOR Y TOLERANCIA. Pd. Al final un video pa Que entiendan la vibra”.

