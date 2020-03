Tomada de internet

La actriz española Itziar Ituño, famosa por interpretar en La Casa de Papel a la inspectora Raquel Murillo (posteriormente Lisboa), sorprendió el pasado miércoles confirmando que estaba contagiada de coronavirus COVID-19.

La actriz de 45 años lo hizo saber por medio de sus redes sociales y comentó cómo fue el proceso. Dio un parte de tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud, que hasta el momento está en orden.

Acá el comunicado que publicó:

“Desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy contagioso y peligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, seamos conscientes, no lo tomen a la ligera. Hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común ¡Es tiempo de generosidad! quédense en casa y protejan a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá ¡Cuídense mucho!”, señaló Ituño.

