“#IProtectMyCountry” el curioso mensaje del Ejército en redes sociales

En las últimas horas las redes sociales oficiales del Ejército de Colombia sorprendió a sus seguidores con mensajes en inglés y francés, con los que la institución quiere contarle al mundo las labores que adelanta en el país en medio de la crisis social que se vive en Colomba hace dos semanas.

El mensaje en cuestión está acompañado de una fotografía donde se ve a soldados auxiliando a una mujer que resultó herida en medio de las protestas en Candelaria, Valle del Cauca. La foto está acompañada con un trino en inglés y francés donde el Ejército describe la acción humanitaria de sus hombres y va acompañara con las etiquetas #IProtectMyCountry y #JeProtègeMonPays.

In compliance with the military assistance, our soldiers provide help to a woman in Candelaria, #Valle. She was injured in the middle of a crowd that was planning to sack galpons in a farm. #IProtectMyCountry pic.twitter.com/hsbXeQmE1a

— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 10, 2021