Hilary Swank está embaraza de gemelos a sus 48 años

En 2018, la actriz Hilary Swank se casó en secreto con el emprendedor Philip Schneider, en una romántica ceremonia en un bosque de California y luciendo un vestido de Elie Saab.

Ahora, cuatro años después, la actriz de Million Dollar Baby anuncia una noticia que ambos llevaban tiempo esperando: está embarazada y se van a convertir en padres de gemelos.

“Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que haré será ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo”, ha dicho Swank en el programa Good Morning America, donde ha sorprendido a todos los asistentes con sus declaraciones, mostrando su entusiasmo. “Es genial poder poder hablar de esto y compartirlo”, aseguró.

La actriz se encuentra ya en el segundo trimestre del embarazo y su anuncio en televisión no solo sorprendió a la audiencia, sino también a sus compañeros de la serie Alaska Daily, que aún no conocían la noticia, aunque ya le resultaba difícil seguir escondiendo la buena nueva, pues su ropa no le queda. “Es una bendición. Es un milagro total. Es increíble”, dijo Swank en la entrevista.

La actriz, ganadora de dos premios Oscar por las películas Boys don’t cry y Million Dollar Baby, triunfa ahora con la serie Alaska Daily, en la que interpreta a una periodista que comienza una nueva vida en Alaska trabajando para un periódico local.

Con Philip Schneider, Hilary no solo ha encontrado el amor de nuevo, sino también la persona con la que formar la familia que tanto desea.

Foto: cortesía

