Harry Styles lanza videoclip de ‘Golden’ y eclipsa la atención en redes sociales

Tomada de internet

Después de haber esperado por varias horas, la fanaticada de Harry Styles por fin puede disfrutar del videoclip de Golden, canción que abre su muy aclamado álbum por la crítica y el público Fine Line.

Según se ha dado a conocer en la trasescena, algunos de los planos del videoclip habrían sido grabados en los maravillosos paisajes de Amalfi, Italia.

Sin embargo, el ex One Direction aparece conduciendo en una autopista y corriendo con varios vestuarios y looks que contrastan.

Anuncios

“Solía ​​conducir al estudio, y me di cuenta que es la canción perfecta para las carreteras. Sirve para sentirte como que vas conduciendo por la costa. Se siente tan Malibu para mí”, había dicho el cantante en su entrevista con Zane Lowe para Apple Music el año pasado.

Golden había debutado en el número 28 del Billboard 100 y su videoclip -lanzado hace apenas 3 horas- ya completa 4 millones de visitas y es tendencia en YouTube.

Le puede interesar: Según TMZ, Nicki Minaj se convirtió en madre