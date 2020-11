Farmalisto abre hospital virtual de primer nivel de Latinoamérica

Imagen de referencia/Farmalisto

Farmalisto, plataforma tecnológica de servicios de salud, anunció que a través de su IPS Care24 puso en marcha el primer centro virtual de servicios integrales en salud de Latinoamérica que prestará servicios similares a los de un hospital de primer nivel.

La innovación tecnológica al servicio de la salud está diseñada para atender las necesidades médicas de los pacientes a través de infraestructuras y desarrollos digitales, aportando al diagnóstico oportuno y a efectividad del tratamiento. Es por ello que, el programa integral de monitoreo remoto en tiempo real de Care24 tiene como propósito identificar señales de alerta de indicadores biomédicos y signos vitales del paciente frente al inicio, progresión y control de enfermedades crónicas, complementado con la atención de médicos generales y especialistas por medio de teleconsultas.

Lo anterior, se integra también con el catálogo de medicamentos de Farmalisto, que incluye algunos de alta especialidad y que cuenta con capacidad de realizar envíos a nivel nacional con precios equitativos siguiendo con todas las regulaciones fijadas por las autoridades en el sector de salud como son la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el INVIMA.

El servicio de telemonitoreo está en la capacidad de atender a cualquier interesado, sin importar su edad, ubicación geográfica y proceso médico, ya que cuentan con la capacidad de ajustase a las necesidades o condiciones básicas que presente el paciente.

En caso de que el paciente presente una señal de alerta, es decir, que sus indicadores estén fuera de los rangos normales estipulados por los médicos, los profesionales médicos y especialistas de la salud de Care24 se pondrán en contacto con la persona para hacer seguimiento y ofrecer una solución o alternativa para su bienestar.

“En Farmalisto desarrollamos innovaciones de manera constante, con el propósito de aportar al bienestar de los pacientes a través de la tecnología. El hospital virtual de primer nivel que ya está abierto es un paso más en este camino, que se complementa con los otros servicios que tenemos disponibles y que permiten a los ciudadanos acceder a servicios de alta precisión y calidad de forma remota” señaló José Joaquín Mora, CEO de Farmalisto.

En principio, la plataforma digital funcionará con una cobertura de 16 horas entre semana y 12 horas los fines de semana, pero a la medida que se vaya ampliando su demanda la cobertura será de 24 horas durante los 365 días del año.

La no identificación temprana de signos vitales o de sus variaciones hace que enfermedades como cáncer, hipertensión y diabetes no sean tratadas a tiempo, y, por ello, el costo de una enfermedad mal tratada tanto para el paciente y el hospital tiende a ser muy alto, si una persona identifica a tiempo que presenta problemas de tensión, muy seguramente que el desarrollo de esa enfermedad puede ser controlada y no avance de manera tal que la calidad de vida no se vea deteriorada.