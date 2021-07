Fandoms de BTS y Louis Tomlison luchan para que su música suene en la Eurocopa

Este viernes, la Eurocopa encendió las redes sociales con una encuesta sobre qué canción debería ponerse en el escenario del Vivo Stadium DJ en Wembley para la recta final del campeonato. Fans de BTS y Louis Tomlison continúan luchando para quedarse con el primer lugar.

Butter de BTS, Kill My Mind de Louis Tomlison, Bad Guy de Billie Eilish y Yeah de Usher son las opcionadas. Hay una clara predilección por la banda de K-Pop y el exintegrante de One Direction.

BTS, Louis Tomlinson, Billie Eilish, Usher…

Which song do you want to hear played by the #vivostadiumdj at Wembley Stadium?

Vote below 👇@vivo_europe #EUROsongSelector

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021