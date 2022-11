Esperanza Gómez vs Instagram: “No soy solamente pornografía”

Después de un año desde que Instagram decidió cerrar la cuenta verificada de Esperanza Gómez, ella interpuso una acción de tutela en contra de la red social. Este martes inició la primera audiencia de la Corte Constitucional, que fue citada por la magistrada Natalia Ángel Cabo.

La modelo y actriz pornográfica comenzó narrando que de 2009 a 2011 era actriz de entretenimiento para adultos. El 14 de febrero del 2014 abrió su primera cuenta de Instagram para generar ingresos diferentes a los que generaba por su profesión en la pornografía.

“Estuve prácticamente 4 años sin hacer nada de entretenimiento para adultos y veo que en mayo del 2021 cierran de la nada mi cuenta con 5,5 millones de seguidores”, señaló Esperanza Gómez.

También aceptó que ella no era experta en redes sociales, pero que veía publicaciones de otras modelos de Instagram en los que mostraban su día a día y su trabajo como modelo. Para respaldar su testimonio ella habló de su pasado como modelo y denuncia que Instagram la encasilló dentro de la pornografía, por lo cual se siente discriminada.

“Esperanza Gómez no solamente es pornografía. En mis redes sociales mostraba actividades como cocinar, ir al gimnasio, tener dieta saludable, caminando en la playa, paseando mi perra, en mis viajes de trabajo. No solamente me contrataban marcas de entretenimiento para adultos. Me parece el colmo que una persona con la notoriedad pública que tengo, la quieran encasillar que no es 100 % pornografía”, explicó.

La magistrada señaló que este es un caso inédito y que podría influir en consecuencias para varias figuras públicas en Instagram. Irma Ramírez hizo presencia en la audiencia virtual en nombre de Facebook Colombia y subrayó que la acción de tutela debe ser desestimada, ya que la empresa no tiene injerencia directa con Meta, que es la compañía dueña de Instagram y Facebook..

Lo cierto es que después de la audiencia llegará el fallo por parte de la Corte Constitucional para definir el debate.

