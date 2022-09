Epa Colombia va de nuevo al quirófano

La empresaria e influencer, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, sigue dando de que hablar en las redes sociales.

Durante los últimos días por medio de Instagram la influencer dio a conocer a sus seguidores que quería realizarse otro procedimiento quirúrgico, Epa Colombia nunca ha tenido algún problema en hablar de sus cirugías estéticas, hasta el momento se sabe que tiene aproximadamente 8 procedimientos, entre esos está una lipopapada, un aumento de senos, una bichectomía, rinoplastias, entre otras.

Aunque ya se realizó un procedimiento en su nariz, la joven dio a conocer que se la quería operar nuevamente, desde las redes sociales de su empresa de keratinas, la bogotana escribió en las historias “Amiga te quería decir que me quiero operar de nuevo la nariz. Me dejas? tranquila que no me volveré hacer las cejas así, y después de esto ya no más, te juro que quedaré más linda, el doctor dijo que la cara me va a cambiar.”.

Los seguidores no dieron espera y respondieron a esta publicación, algunos usuarios se preguntan por “qué necesidad de tener la aprobación de la gente”, aunque no faltaron los ca y escribieron cosas como: “Póngase a estudiar mejor” y una minoría manifestó que “Si eso la hace feliz, que lo haga”.