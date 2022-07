Epa Colombia revela quién le ha realizado sus cirugías

La famosa empresaria e “influencer” Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia le contó a la cuenta de Instagram Rechismes que la cirujana Camila Barrientos transformó su rostro y su cuerpo.

“Todos los procedimientos me los ha hecho Camila, te la recomiendo a ojo cerrado, más que una paciente somos amigas, si tú me pones un antes y un después no soy ni la mitad de la mujer que soy hoy”, afirmó la influencer.

Aquí tenemos el testimonio.

