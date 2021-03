Epa Colombia denuncia persecución a sus peluquerías de nuevo

Tomada de internet

Este domingo, la influencer y emprendedora Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, denunció que le sellaron una de las peluquerías de su propiedad.

La figura pública posteó una serie de historias en su cuenta de Instagram donde afirmó que no entiende por qué siempre le “mandan los mismos 4 funcionarios”, y de pasó le lanzó una pulla a la alcaldesa Claudia López culpando a su gestión de dicha persecución

“Nadie me escucha, pero si voy y rompo un vidrio sí me van a escuchar. Pero es para hacerme daño, para colocarme delitos. Mis trabajadores no han trabajado porque me volvieron a sellar. Vienen todos los días, me colocan personas en la esquina, viene la Policía ¿Qué está pasando conmigo? ¿Quién está detrás de todo esto”, expresó ‘Epa Colombia’.

Todavía no se conocen las causas específicas del sellamiento de su establecimiento, pero en el pasado, ‘Epa Colombia’ tuvo enredos legales con el lanzamiento de un producto que ella ella vende para el cuidado capilar.

