Han sido casi que incontables las formas para mantener el distanciamiento social según los estrictos protocolos de bioseguridad para regresar a una nueva normalidad. Para el US Open apostaron por hacer entrevistas en hologramas a deportistas en competencia para evitar el respectivo traslado a un estudio de televisión o evitar que periodistas cubran desde el terreno y de esta manera reducir el riesgo de contagio que puede afectar el desarrollo de estos certámenes.

No obstante, esta modalidad ya se había hecho visible en los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang, Corea del Sur. Esta modalidad se le conoce como Eurosport Cube.

Según el canal llevan más de 4 años trabajando para perfeccionar esta clase de eventualidadades, que permiten a los periodistas y presentadores interactuar con los deportistas gracias a un sistema de cámaras e iluminación que da la opción de traer invitados de esta manera con sus debidas proporciones. Este es un nuevo paso a la aceptación de la realidad aumentada en los medios de comunicación.

Debido a todas las precauciones que se han debido tomar por el COVID-19, los hologramas resultan muy atractivos para crear nuevas formas de informar en medios de comunicación de carácter audiovisual.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i

— Eurosport (@Eurosport) August 31, 2020