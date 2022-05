En París atentan contra la Mona Lisa con pretexto ambiental

Este fin de semana París vivió una jornada inusual con los altercados en la final de Champions League, y el domingo con un atentado que sufrió la Mona Lisa de Da Vinci en el Museo Louvre.

Según un video que se viralizó, un hombre vestido de abuela en silla de rudas intentó romper el vidrio a prueba de balas que protege el cuadro. También lo manchó con la crema de un pastel, y antes de ser retenido por la seguridad del museo, lanzó rosas por el recinto.

“Piensa en la tierra, la gente está destruyendo la tierra”, fue el mensaje que dio el intruso mientras estaba siendo apartado.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

