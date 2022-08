En extrañas circunstancias muere el artista Diego Bertie

A los 54 años el artista Diego Bertie, perdió la vida cuando cayó de un piso 14. De acuerdo al informe que dio el comandante General de Bomberos Mario Casaretto, el vigilante que se encontraba en turno llamó al hospital tras escuchar el impacto.

El hecho ocurrió en la madrugada en el distrito de Miraflores, Perú. El informe de Casaretto, el intérprete fue encontrado con múltiples fracturas y heridas en la cabeza. Las autoridades inmediatamente lo trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa. Sin embargo, no resistió y los doctores solo confirmaron la muerte.

El manager del actor y cantante, Carlos Sánchez, se comunicó con la cadena de televisión peruana ‘ATV’ y dijo, “Estoy shockeado, me enteré muy temprano”.

“Era un alma súper noble, linda, artista A1. Me ha tocado compartir con él un momento hermoso de trabajo como lo que era su regreso a la música, quiero llegar al hospital hablar con su familia, su pareja, no me contesta nadie. Él deseaba mucho que su disco salga a la luz y ahora mi trabajo será honrar su memoria”, agregó Sánchez.

Bertie se encontraba trabajando en su nuevo show llamado ‘Los Buenos Tiempos’, con lo mejor del rock de los 80 y 90s. Según publicó en sus redes sociales, las funciones iniciaban este jueves 4 de agosto y se iban a realizar cada semana.

Su amplia carrera en la actuación lo hizo reconocido no solo en Perú, sino en varios países del mundo. En Colombia protagonizó la telenovela ‘La ex’ producida por Caracol Televisión en 2006 y escrita por Luis Felipe Salamanca y Perla Ramírez. Allí compartió escena con actores como Ruddy Rodríguez, Mijail Mulkay y Dora Cadavid.

En 2007 protagonizó la película colombiana ‘Esto Huele Mal‘ junto a Diego Cadavid y Cristina Campuzano, exparticipante de MasterChef Celebrity.

Su fallecimiento toma por sorpresa al mundo artístico, sus compañeros en todo el mundo han lamentado su deceso, y recuerdan con cariño su trabajo y entrega en cada proyecto que compartieron con él.

Foto: Cortesía

