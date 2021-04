El pasado 31 de marzo, según Oriental Daily News, una madre encontró a su hija perdida de la manera más insólita posible. En la boda de su hijo -celebrada en Jiangsu, China- descubrió que su nuera, en realidad era su hija perdida por 20 años.

Tras notar una marca de nacimiento en la mano de quien sería su nuera, la madre le preguntó a sus padres si su ella era adoptada. Ellos señalaron que sí, aunque fue sorpresa para la novia, quien no sabía que era adoptada.

La novia al enterarse se fundió en un abrazo con su suegra, quien en realidad era su madre biológica. Para más espectacularidad en la historia, la nuera se preocupó al enterarse de que se iba a casar con su hermano mayor, pero no había problema, ya que el novio fue adoptado después de que su madre perdió a su hija.

