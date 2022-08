El video de Karol G, Gatúbela fue vetado y acusado de plagio

El pasado 25 de agosto, Karol G hizo el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Gatúbela’ acompañada de Maldy, el puertorriqueño que fue parte del dueto de Plan B. Pero, las imágenes del videoclip han recibido varias críticas no solo por su alto contenido sexual sino también por parecerse al video ‘I’m Slave for You’ de Britney Spears. Sin embargo, ni Karol G, ni Britney se han pronunciado al respecto.

Karol G, en su vídeo Gatúbela, estrena look y promete mostrar su parte más sexy, sin embargo, You tube no lo publicó. Al parecer por tener contenido fuerte, pues muestra su cuerpo pintado de rojo y puede interpretarse como si fuera sangre. “En YouTube no se permite el contenido violento o sangriento”, dice una de las normas de la plataforma de videos.

“Hoy sale Gatúbela. De entrada, YouTube me bloqueó el video por contenido, entonces no todo mundo va a poder ver el video, pero aquí les dejo el link para que escuchen la canción”, afirmó la Bichota.

Lo que sí se sabe es que la boletería para el concierto de la Bichota el próximo 11 de marzo de 2023 en el estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico se vendió en tiempo récord.

