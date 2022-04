El spot ucraniano que golpea la conciencia de Europa

Un emotivo spot que busca generar conciencia en los europeos sobre la guerra en Ucrania se ha hecho viral en las redes sociales en los últimos días.

Se trata de la campaña “Stop Blody Energy” que a través de fuertes imágenes busca concienzar a los europeos sobre la financiación indirecta que hacen de la guerra comprando medios energéticos suninistrados por empresas rusas.

“Cada dólar pagado por energía rusa es un dólar que apoya una guerra asesina. Ya no puede sentarse en la cerca sobre hacer o no hacer negocios con las compañías energéticas rusas. Y tenemos un mensaje claro para aquellos que no se han dado cuenta de eso: lo que sus márgenes cubren hoy es un número específico de niños ucranianos asesinados, hogares destruidos, ciudades diezmadas y millones de vidas perdidas o devastadas por la guerra”, dice en su página la organización que creó el mensaje publicitario.