El exsenador Gustavo Bolívar “vuelve a dar pantalla”

El polémico Gustavo Bolívar a sus 56 años, dejó al descubierto sus planes como escritor luego de renunciar a su cargo como senador el pasado 31 de diciembre, ya que el canal RCN le apuesta a una de sus historias, y deja claro que por ahora, no estará en la jugada política.

En una entrevista par ala emisora W Radio, se encuentra trabajando en la adaptación de ‘Millonario sin amor’, una película que estrenó en noviembre de 2021 con Fabián Ríos y Ximena Córdoba como protagonistas.

“Regreso a las telenovelas románticas porque ustedes saben que siempre hubo una preferencia por mis historias acerca del narcotráfico, pero por tercera vez vuelven a creer en una historia romántica hecha por mí (…) Es un hombre con mucho dinero que vive rodeado de una gran cantidad de mujeres, pero entiende que eso no lo es todo en la vida”, afirmó Bolívar.

Así mismo, Gustavo Bolívar aseguró que no ha descansado en este fin e inicio de año, ya que su tiempo lo ha destinado a detallar todo para que el rodaje comience lo antes posible, porque RCN Televisión quiere nuevas propuestas al aire cuanto antes.

“Ya esta semana tendré lista la sinopsis y los libretos por ahí en unos quince días. Parte de la urgencia de arrancar es que el canal necesita un producto rápido y no me esperaban hasta mayo o junio (…) Yo tuve una reunión con ellos hace dos meses y otra hace un mes, en las cuales afinamos todo el tema del contrato y ya me autorizaron a poder contarlo”, agrego el exsenador.

También dijo que hará otra serie en compañía de Samuel Duque, presidente de Fox Telecolombia. Al mismo tiempo que en Caracol regresa el 10 de enero la serie realizada en el año 2006: “Sin tetas no hay paraíso”.

Finalmente, Bolívar estará presente este 2023 con la serie “El Capo” que será protagonizada por Marlon Moreno interpretando al famoso personaje Pedro Pablo León Jaramillo.

Foto: cortesía.