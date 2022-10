Diputada paraguaya interviene al ritmo de “Te felicito” de Shakira: y se vuelve viral

Una diputada paraguaya se volvió tendencia en redes sociales cuando en plena sesión de la Cámara de Diputados se dirigió a uno de sus adversarios cantándole ‘Te felicito’, la canción de Shakira junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.

El momento se dio cuando Kattya Mabel González, legisladora por el partido Encuentro Nacional, dijo que no le quedaba más que decir solo que “te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, le queda bien ese show de oposición y oficialismo”, al ritmo que cantaba también movía sus brazos.

Por su parte, la legisladora publicó en su cuenta de Twitter un video editado de ella y Shakira cantando la canción. González aprovechó el video que publicó para agregar parte de su discurso en la sesión.

“Tenemos que exigir que los representantes que se sientan en los curules no digan con orgullo que comen plata del pueblo paraguaya en cada proyecto”, expresó la diputada momentos antes de cantar el tema de la cantante barranquillera. La creativa intervención de la legisladora Kattya Mabel González tiene más de 127 mil reproducciones en la cuenta que difunde el particular video.

Finalmente, el tema ‘Te felicito’ de Shakira acumula actualmente cerca de 389 millones de reproducciones en YouTube, además encabeza algunas de las listas más importantes y ha alcanzado el puesto número 10 en Hot Latin Songs de Billboard.

Aquí está el famoso video.

La diputada Shakira no existe La diputada Shakira: pic.twitter.com/cUjaGmR5oB — ernesto (@ernestoserrano_) October 27, 2022

