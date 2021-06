Si de algo se puede debatir con confianza es de la inmediatez de las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión se desató un fenómeno poco común. Detractores del Paro Nacional le están reclamando a Falcao García por un trino que puso en su cuenta de Twitter hace exactamente un mes.

El pasado 4 de mayo, Radamel Falcao García publicó un hilo rechazando la violencia que vivía Colombia para esas fechas por cuenta de las manifestaciones contra el Gobierno. El futbolista acompañó su mensaje con la imagen de la bandera de Colombia al revés.

Solamente hasta este sábado 5 de junio, internautas detractores del Paro Nacional le han hecho múltiples reclamos rechazando el mensaje que él publicó hace un mes.

Esto es lo que pasa cuando una persona ya No vive en Colombia y se deja llevar por noticias falsas. #Falcao a Colombia se la quieren tomar los grupos Ilegales como los Narcoterroristas De las farc. https://t.co/TUnkYDcUhq

Con todo el respeto digo que hasta hoy me llegó mi admiración por Falcao. Con su lectura tan mediocre de lo que sucede en 🇨🇴 ha puesto en entredicho la integridad con la que actúan la gran mayoría de los miembros de nuestra Fuerza Pública. https://t.co/nxicCon2cF

😡TARJETA ROJA😡 No entiendo como una persona como @FALCAO que ha visto tanto, no comprende como es el accionar mentiroso y victimista del terrorismo en Colombia y da una versión tan minimista de lo que pasa, y se presta para irrespetar los símbolos patrios😡así no es😡

— OJO DE ÁGUILA (@ojodeaguila81) June 5, 2021