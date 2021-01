Crissy Teigen, la única celebridad seguida por Joe Biden

Twitter activó de nuevo la cuenta de @POTUS, otorgada al presidente de los Estados Unidos. Esta había sido suspendida cuando Donald Trump ostentaba el cargo que ahora le pertenece a Joe Biden. Se destaca a Crissy Teigen, la única celebridad que sigue el mandatario.

“Hola, Joe Biden. He sido bloqueada por el presidente los últimos 4 años, ¿Puedes seguirme? por favor”, señaló Chrissy Teigen hace 24 horas.

Chrissy Teigen es una modelo, actriz y presentadora de televisión de origen tailandés que debido a su afinidad política fue bloqueada por Donald Trump. Ella está casada con el músico John Legend, que hizo campaña por Joe Biden. Ambos estuvieron presentes en la posesión de Joe Biden este miércoles.

“Mi corazón, oh Dios mío, por fin puedo ver los tuits del presidente, que probablemente no serán desquiciados”, señaló la celebridad al darse cuenta que era la única persona no relacionada con la Casa Blanca en conseguir el seguimiento de Joe Biden.

my heart oh my god lmao I can finally see the president’s tweets and they probably won’t be unhinged

— chrissy teigen (@chrissyteigen) January 21, 2021