Corte Suprema confirma condena contra cirujano de Jessica Cediel

A Jessica Cediel se le hizo justicia ya que La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió revocar este martes 23 de agosto la absolución que le había sido otorgada a Martín Horacio Carrillo, quien fue el médico que le práctico el procedimiento estético y le insertó micromoléculas en su cuerpo.

De esta manera, el alto tribunal dejó en firme la condena de 48 meses de prisión en contra del galeno por el delito de lesiones personales, que le fue dictado en primera instancia en 2018 y revocado en 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá y luego el caso pasó a la Corte Suprema.

El periódico El Tiempo aseguró que la decisión de la Corte Suprema, con ponencia de José Francisco Acuña, ordenó también una suspensión de seis meses el ejercicio de sus funciones como médico.

La Procuraduría le había pedido al alto tribunal que condenara a Carrillo por el procedimiento en el que se le aplicó a la presentadora una sustancia en sus glúteos que terminó siendo silicona líquida y no ácido hialurónico, y que no le fue informado a Jessica previamente, además de hacerlo en una zona no autorizada por la paciente.

Los hechos le han causado a la presentadora graves problemas de salud, donde ha tenido que someterse a diferentes cirugías para sacar la silicona de su cuerpo y acudir a profesionales para superar el trauma emocional que le dejó el procedimiento.