Confirmado Harry Styles en Bogotá, estará en el Coliseo Live para el 27 de noviembre

La promotora de conciertos Ocesa anunció por medio de un comunicado que el concierto de Harry Styles en el marco de su tour #LoveOnTour será en el Coliseo Live, el próximo 27 de noviembre de 2022.

Luego de que se había elegido el parqueadero de Salitre Mágico se armó una fuerte polémica, después de los problemas logísticos y las quejas de los usuarios que se presentaron tras el concierto de Dua Lipa.

Ocesa buscó al Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, sin embargo, fue negada por la Dimayor por los compromisos deportivos que ya se tenían.

Otro espacio propuesto fue la Universidad Nacional pero la propuesta fue rechazada inmediatamente.

Se dijo que le Coliseo Live no era no tenía el suficiente espacio por la cantidad de boletas que se habían vendido, “las ubicaciones de las entradas del Parque Salitre Mágico serán reubicadas en Coliseo Live y los actuales poseedores de entradas recibirán detalles actualizados por correo electrónico a través de Tuboleta. Más información en http://tuboleta.com”.

Así las cosas, Tu Boleta confirmó que los que tengan entradas Platino serán reubicados en la sección Platino del Coliseo Live. “Esta sección seguirá siendo de admisión general de pie, según el orden de llegada”.

Los fans que actualmente tienen entradas generales en la parte trasera de la explanada del Parque Salitre Mágico serán reubicados en asientos de Gradería numerada en el Coliseo Live, un recinto más íntimo y bajo techo.

Finalmente, Tu Boleta informó que los compradores que no están de acuerdo con el cambio y deseen solicitar la devolución de su dinero, podrán hacerlo diligenciando un formulario desde hoy y máximo hasta el 25 de noviembre de 2022, de no hacerlo en este plazo, no se admitirá ninguna reclamación.

Foto: cortesía

Te puede interesar:Dimayor se pronuncia sobre concierto de Harry Styles