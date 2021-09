Compañía da día libre para que empleados vean ‘La Casa de Papel’

A pesar de que está cerca de su final definitivo, La Casa de Papel sigue siendo fenómeno social en el mundo. Este viernes se concedió el día libre a los empleados de Verve Logic, una empresa de la India.

“Hemos estado repasando el amor que hemos recibido. Sí, es real que estamos absolutamente felices de anunciar un descanso el 3 de septiembre que se llama el feriado de “Netflix y relajación” en el lanzamiento de la temporada final de La Casa de Papel”, comunicó Verve Logic en sus redes sociales.

Have Been Going Over the Love We have Received.!

Yes it is real and we are absolutely happy to announce an off on 3rd September naming it to be "Netflix & Chill Holiday" on the release of final season of #MoneyHeist @NetflixIndia– Please don't end this one! "Kehdo Ye Juth Hai"❤️ pic.twitter.com/M9RmFbZPOi

