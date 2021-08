Claudia López cuenta cómo vivió la pérdida de un bebé con Angélica Lozano

El 25 de enero, el mismo día que le hicieron la audiencia para la revocatoria de mandato a Claudia López, Angélica Lozano se enteró que había perdido su bebé tras el proceso de inseminación. Días antes la pareja estuvo de vacaciones en Costa Rica cuando el escándalo de sus vacaciones estalló en la opinión pública.

La alcaldesa de Bogotá narró en entrevista con Revista Bocas cómo vivió dicho momento. Por ahora, la pareja no ha vuelto a intentar tener otro hijo, pero Claudia López señala que es su gran sueño todavía.

“Hicimos varios intentos y finalmente en diciembre funcionó. Quedamos embarazadas. Entonces nos dijimos: ‘Bueno, ¿qué es esta felicidad? Paremos una semana’. Y se armó todo este escándalo porque iba a parar en un momento en el que las cosas se pusieron peor de lo que esperábamos. Se puso muy difícil la situación en Bogotá, tuvimos que volver, la palera fue infinita y perdimos el bebé. Uno, en todo caso, nunca sabe si finalmente iba a pasar, pero es difícil tener un bebé en medio de semejante palera. Eso fue muy doloroso. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión. Fue muy duro”, señaló Claudia López en la entrevista.

Entre los detalles que se revelan en la entrevista hecha por la periodista Vanessa De La Torre, Angélica Lozano contaba con 11 semanas de embarazo, ese 25 de enero fue de Urgencias al hospital y tras varios exámenes le informaron la noticia de la pérdida de su bebé.

