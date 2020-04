La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) liberó una serie de documentos sobre investigaciones referentes a los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).

A través de su cuenta de Twitter, la agencia de inteligencia de Estados Unidos informó del hecho, como una manera de invitar a la población a quedarse en casa, durante la contingencia por COVID-19.

“La CIA nunca rehuye de un desafío, incluso cuando parece de otro mundo #QuédatEnCasa y aprende más sobre las investigaciones de la COISA sobre los OVNIS”, señaló.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

