Chris Evans es el hombre más “sexy del mundo” según la revista People

El actor Chris Evans, que le da vida al Capitán América de la serie de Marvel, es el hombre más sexy de acuerdo al reconocimiento de la revista People.

Evans a sus 41 años recibió sonriente el título, también dice que no ha hecho grandes cambios en materia de salud y estado físico.

“En los viejos tiempos solía poder comer lo que quisiera, ejercitarme un par de veces a la semana y estar bien, ese ya no es el caso. Si me tomo dos cervezas, se me notan. No he interpretado un papel como el Capitán América en mucho tiempo, así que cosas como la dieta y un régimen de ejercicios no han estado en mi radar. Pero envejecer, con [partes del cuerpo] crujiendo y adoloridas, es más difícil levantarse, tienes menos energía”, afirmó Chris para la revista People.

“Todo ha pasado tan rápido, hace un año yo no pensaba en nada de esto. Era alguien tan afortunado que realmente no lo pensaba mucho en mis treinta, luego llegué a los cuarenta y todo se vino a la misma vez”, comentó entre risas.