Cecilia Navia revela si a ella y a Santiago Alarcón los han vetado por política

Este viernes la actriz Cecilia Navia abrió su cuenta de Instagram para responder preguntas de quienes la siguen. Una de ellas apuntaba a si ella y su esposo Santiago Alarcón habían sentido algún veto por su posición política.

“Eso no es cierto. En un momento a Santiago no lo llamaban ni para saludarlo, pero ya no. Conmigo no, no tiene nada qué ver”, fue la respuesta de la actriz.

Vale la pena recordar que Santiago Alarcón junto a Julián Román y Adriana Lucía eran los artistas más visibles en pro del Paro Nacional en abril del año pasado.

