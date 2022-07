Carmen Villalobos confirma su separación del actor Sebastián Caicedo

Foto: Instagram/cvillaloboss

La modelo y actriz colombiana Carmen Villalobos confirmó por medio de un video en su cuenta de Instagram que: “Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de más de trece años de relación de hablarlo, y meditarlo muchísimo entendimos que nada, que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero, como lo he expresado antes como ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad, por el respeto, por el recuerdo y los buenos momentos de esta relación, estas serán las únicas únicas declaraciones que daré”

La modelo finaliza pidiendo a los medios espacio y respeto para el proceso y nuevo capítulo en su historia.

La protagonista de “Hasta que la plata nos separe”, se encuentra en varios proyectos , uno de ellos es la presentación del programa de cocina de Telemundo llamado Top Chev Vip, que iniciará el 9 de agosto y se emitirá a las 7:00 p.m.

Sin embargo, en redes sociales hay rumores que Sebastián tendría una relación con la creadora de contenido Sara Montoya, pero la información no ha sido confirmada por el actor de 40 años.

