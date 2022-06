Camilo confiesa que Evaluna se comió la placenta de su bebé

Camilo en entrevista para el medio español llamado “La Resistencia” dijo que su esposa Evaluna se comió la placenta después del parto. “A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió”, ante la afirmación los conductores se mostraron sorprendidos.

La práctica de comerse la placenta surge de la creencia popular de que este componente orgánico puede ayudar a que la mujer produzca más células madres favorables para el bebé, sin embargo, un estudio realizado por ‘American Journal of Obstetrics and Gynecology’ revela que no hay sustento científico detrás de esta afirmación. Afirma el diario El Tiempo.

Personalidades como Kim Kardashian, Katherine Heigl, Jennifer López, Anahí y Alicia Silverstone, han hecho parte de esta práctica controversial.

El rumor de los beneficios de la placentofagia viene de la suposición de que si casi todos los mamíferos hembras se comían su propia placenta, las mujeres no tendrían por qué no hacerlo.

Mandar a hacer cápsulas con la placenta, tienen un costo alrededor de los 275 dólares, dependiendo del tamaño se pueden obtener de 80 a 200 unidades.

En este video el cantante Camilo hace la afirmación.