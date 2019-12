Publicidad “Cuando era más joven, use lenguaje del que estoy profundamente avergonzada y del que me arrepentiré para siempre. Era ignorante y me faltaba educación, pero en cuanto supe la historia, el peso y el verdadero significado de este horrible y doloroso lenguaje, me sentí profundamente avergonzada de haberlo utilizado. Me disculpé entonces y me disculpo ahora. Jamás lastimaría a nadie intencionalmente y me arrepiento

Por mucho que lo deseara, no puedo volver en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero en cuanto sabes más, actúas mejor y eso es todo lo que puedo hacer.

Tengo 22 años ahora, soy un adulto, he madurado y aprendido, estoy consciente de la historia y el dolor que conlleva de una manera que antes no. Esos errores no representan a la persona que soy ni la que he sido nunca. Siempre he estado a favor del amor y la inclusividad y en mi corazón nunca ha habido, incluso entonces, una libra de odio o división. La verdad es que era vergonzosamente ignorante y no sabía. Uso mi plataforma para hablar sobre la injusticia e inequidad y lo seguiré haciendo.

No puedo decir lo suficiente cuánto lo siento y lo avergonzada que me siento y me disculpo de nuevo desde el fondo de mi corazón”, reza el mensaje que divulgó Camila Cabello.