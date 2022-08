Britney Spears otra vez en líos con su ex y sus hijos

La “princesa del pop” Britney Spears está nuevamente en la mira de los medios de comunicación, está vez por cuenta de su exmarido Kevin Federline, que publicó tres videos cuando la cantante discutía con sus hijos Sean y Jayden.

“No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos vídeos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”, escribió Federline en su cuenta de Instagram (hoy aparece borrada).

En uno de los videos supuestamente realizadas por alguno hijos de Spears, la cantante trataba de poner loción a uno de ellos y ante la negativa del pequeño le dice: “Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices ‘está bien’… ‘está bien, no, no está bien’. Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?, todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?”

Los hijos de Britney no asistieron al matrimonio con Sam Asghari y hoy no quieren verla.