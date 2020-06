Nickelodeon confirma lo que todos daban por hecho: Bob Esponja es gay

Luego de muchos años de especulaciones sobre las preferencias sexuales de Bob Esponja, ha sido Nickelodeon quien quitó las dudas y confirmó que el habitante de Fondo de Bikini es homosexual.

A través de su cuenta de Twitter, el canal mandó un mensaje para conmemorar el Mes del Orgullo LGBT+, en el mostraron a sus personajes homosexuales de sus programas más populares, aunque en sus respectivas ficciones no lo han dicho abiertamente.

Además de Bob Esponja, también Schwoz Schwartz de Henry Danger y Korra de Legend of Korra, spin-off de Avatar, son personajes gays.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020