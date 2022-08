Belinda cambia drásticamente de look

La modelo, cantante, compositora, actriz y empresaria Belinda Peregrín Schüll, nacida en España y radicada en México desde los cuatro años, a sus 33 años cambia radicalmente de look, mostrando la gran versatilidad en su imagen y profesión.

Las redes sociales le han dado el visto bueno, pero también la compararon con BTS, y con Cazzu, quien tuvo el mismo color (Rosado) en el pelo en el 2021, además que se ha vinculado con un romance con su exnovio Christian Nodal.

Las imágenes de la multitalentosa cantante fueron captadas por el fotógrafo Alex Córdova para la portada de la publicación BADHOMBRE Skin, en su volumen 28. En su cuenta de Instagram, la intérprete de Bella traición agradeció a todo el equipo involucrado en la sesión de fotos y aseguró que era una de “sus revistas favoritas”.ç

La cantante no ha dicho nada de su cambio de look, no se sabe si puede ser una peluca, que en otras ocasiones ha utilizado para sus diferentes trabajos artísticos.

Las canciones que más han sonado de Belinda en el mundo son: La fuerza de la amistad, Te extraño, Pacto de amor, Perdóname y Bailar contigo, Be free, Lo siento, Boba Niña Nice y Vivir, entre otras.