Así celebró Sebastián Yatra la nominación de ‘Dos Oruguitas’ a los Oscars

Este miércoles se hicieron públicas las nominaciones a los Premios Oscars. Encanto logró tres nominaciones y una de ellas fue a Canción Original por Dos Oruguitas, compuesta por Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

“Estamos nominados al Óscar”, fue el mensaje con el que el cantante antioqueño acompañó su video en el que celebró la nominación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

Dos Oruguitas tendrá que competir contra Be Alive de King Richard, Down To Joy de Belfast, No Time To Die de No Time To Die, SomeHow You Do de Four Good Days.

Encanto también fue nominada en las categorías de Película Animada y Banda Sonora.

La entrega de los Premios Oscars será el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, California (Estados Unidos).

*Foto del Instagram @sebastianyatra

Le puede interesar: La reacción de Aida Victoria a las denuncias de su mamá sobre los Char