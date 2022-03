Anuel AA luce tatuaje de Karol G en videoclip de ‘McGregor’

Este viernes se estrenó el videoclip de McGregor, una de las canciones que vino en el álbum Las leyendas nunca mueren de Anuel AA. En la grabación se ve que el puertorriqueño aún tiene el tatuaje de Karol G, aunque se había especulado que se lo había cubierto.

Además, en la canción, Anuel AA hace referencia a ese tatuaje en un par de líneas: “Y soy tan hijo de puta que ya yo no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borra’o”.

Esto alimenta de nuevo la polémica sobre si el cantante ya superó o no a la colombiana luego de la ruptura que sufrieron el año pasado.

