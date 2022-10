“Antes Dios le hizo un favor”: Yina Calderón a Lina Tejeiro ante ruptura con Juan Duque

Está semana ha sido viral la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque, por lo que han tenido diferentes voces de lado y lado, una de ellas fue por cuenta de la influencer y Yina Calderón, quién afirmó que ya lo había predicho.

“Se les dijo, se les advirtió, y se les volvió a decir. Nené estoy a punto de montarme una oficina de predicciones; todo lo que digo sale, ustedes me tratan mal y no me creen”. expresó Calderón.

Además Yina agregó: “Uno se da cuenta cuando un hombre lo quiere a uno por seguidores, por impulsar una carrera y ella no se merece eso. Mira que como siempre les he dicho, pues ella no es mi amiga ni me interesa que lo sea. Pero soy mujer, y uno quiere a un man porque lo quiera a uno, y al man se le notaba el hambre por seguidores, por carrera, por música, antes Dios le hizo un favor, ojalá que encuentre una persona que la quiera de verdad”.

Para finalizar dijo: “Y consejo la próxima vez señoritas, no lo subamos a redes, no nos pongamos a financiar carreras artísticas, porque luego con esos mismos seguidores le dan en la yugular. Acuérdense de mí”.

Foto: Intagram/Yinacalderon

