Ana del Castillo pasa por una mala racha: aquí les contamos

Ana del Castillo se ha consolidado con éxito en el género vallenato, demostrando que su voz aporta al crecimiento femenino, que es poco usual en el mercado, y que por tradición lo ha tenido el género masculino.

Del Castillo por estos días cumple con su agenda y el fin de semana se presentó en El Carmen De Bolívar, lo que nadie se esperaba era que la artista vallenata resultara siendo víctima de un ataque provocado por uno de los asistentes. Mientras Ana del Castillo se encontraba realizando su presentación, una persona que estaba dentro del público le arrojó una lata de cerveza la cual cayó en su cabeza y le provocó un fuerte golpe.

Así mismo, el video se ha hecho viral y los usuarios de redes sociales han criticado la agresión que sufrió la artista, “ya deberían instalar cámaras en los conciertos y judicializar a los agresores porque se les volvió costumbre”, “si no les gusta la música muy sencillo, no asistan al concierto y problema resuelto, pero ya agredir a alguien es demasiado”, “esto es falta de educación no veo la necesidad de tirar esto”, fueron algunos de los comentarios en las plataformas digitales.

Por otro lado, Ana no se ha pronunciado al respecto, en otras oportunidades su agrupación había sido agredida, como resultado uno de sus músicos salió herido.

También la cantante de vallenato denunció en sus redes sociales que le cerraron su cuenta de You Tube: “Hola mi gente ¿cómo están? Dios me los bendiga enormemente. Ayer iba a salir la canción ‘La Voa Hace Boja’, ayer sábado, hoy domingo hice todo lo posible para que saliera, pero no, hay que esperar hasta el lunes porque me cerraron el YouTube. La persona, yo sé, yo sé quienes son los malintencionados, igual el lunes va a salir ‘La Voa Hace Boja’ quieras o no quieras ¿oíste? Yo sé que tú vas a ver esta historia, porque a la única persona que le hicieron esa maldad de cerrarle el YouTube fue a mí”.

Además, Ana del Castillo finalizó afirmando que abrirá una nueva cuenta “Pero no te preocupes, al que le van a dar le guardan y si este frío se lo calientan, cualquier cosa si no me resuelven abro un YouTube diferente, no puedo usar mi nombre y que Ana del Castillo, porque ese me lo suspendieron, entonces me vuelven a suspender, entonces me voy a llamar Ana del Castle así sea para montar todo mi CD”.

