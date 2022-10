Amaia Montero exvocalista de La Oreja de Van Gogh: preocupa a sus seguidores

La famosa exvocalista de la agrupación La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, a sus 46 años, oriunda de la ciudad de Irún, alarmó sus seguidores de las redes sociales después de subir una imagen a blanco y negro en la que se le puede ver despelucada, con ojeras pronunciadas, y con una afirmación alarmante.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, expresó la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Ante el hecho, sus seguidores le han enviado más de 22 mil mensajes en Instagram alentándola a continuar y expresándole todo su cariño y admiración, lo mismo ocurre ha ocurrido en twitter.

Por parte de la familia o de su representante aún no hay un pronunciamiento oficial.

Foto: tomada de Twitter

