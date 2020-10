Alan Moore cree que las películas de superhéroes arruinaron el cine y la cultura

Tomada de internet

A comienzo de año, Bong Joon-Ho -director de Parásite y multipremiado por los oscars- señaló que no le interesa trabajar para Marvel porque los superhéroes le parecen estúpidos. Alan Moore, que ha sido una pieza clave en el mundo del cómic tiene una opinión similar a la del director surcoreano.

“No he visto una película de superhéroes desde la primera película de Tim Burton Batman. Han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto… No me interesan los superhéroes, fueron algo que se inventó a fines de la década de 1930 para los niños… Si intentas hacerlos para el mundo de los adultos, creo que se vuelve algo grotesco”, dijo Alan Moore en una entrevista con Deadline.

El creador de grandes cómicos como V for Vendetta o Watchmen se encuentra promocionando The show, su próximo filme y dejó claro que está muy alejado ahora del mundo de los cómics y no le interesan.

