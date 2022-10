“Vamos a seguir insistiendo en la financiación estatal”: Alfonso Prada

Por: Diego Amado

El ministro del Interior, Alfonso Prada, en entrevista para Confidencial Colombia asegura que el Gobierno seguirá insistiendo para que el Congreso apruebe que la financiación de las campañas políticas, sea cien por ciento estatal.

¿Queda tranquilo con la aprobación en segundo debate de la aprobación de listas cerradas?

Alfonso Prada: Vamos avanzando en un proyecto adicional que es fundamental también para el cambio que propuso el presidente Gustavo Petro a los colombianos. Acabamos de aprobar el segundo debate en la plenaria del senado la reforma política que, básicamente tiene una esencia y es que que los colombianos durante un periodo de 8 años van a tener la posibilidad de votar por listas cerradas, bloqueadas, con paridad de género. Para hacerlo sencillo a los colombianos, no vamos a encontrar en el tarjetón dos sistemas electorales diferentes, listas abiertas y cerradas. Va a haber listas cerradas con alternancia hombre y mujer, lo que va a garantizar que, en los consejos, asambleas, juntas administradoras locales y naturalmente en el senado y la cámara, la mitad de los elegidos van a ser mujeres y la otra mitad van a ser hombres. Eso nos lleva a una paridad de género a una representación mucho más amplia.

¿Cómo evitar que en los partidos políticos se aplique la democracia del bolígrafo en la conformación de las listas cerradas?

Alfonso Prada: Al lado de ello aprobamos otras iniciativas que obligan a los partidos a democratizar por ende sus decisiones internas, no va a haber polígrafo, sino vamos a ir a procesos de democratización que permitirán acercar los partidos a los ciudadanos, modernizarlos, y seguramente crecer mucho más la participación electoral, con más democracia y con mayor participación en las siguientes elecciones.

¿Por qué se hundió el voto obligatorio?

Alfonso Prada: Bueno, el gobierno no lo apoyaba, la verdad es que nosotros desde la Comisión Primera del Senado y ahora en la plenaria lo dije, hay una tensión y es que el voto obligatorio pretende que más gente vote, que haya más democracia pero se desató una tensión entre más democracia y menos libertad. El presidente Gustavo Petro, ha escogido la opción de proteger más la libertad. Creemos que debe crecer la participación, pero no obligando a la gente a votar sino mejorando la calidad de los partidos, democratizándola, vinculando la mujer y los jóvenes a los procesos políticos. Creemos que esa manera sustancialmente, es la que va a permitir crecer la participación de los colombianos, no a través de la obligación si no a través de mejorar la política en Colombia.

¿Por qué retornar al transfuguismo político del que tanto le costó a Colombia salir?

Alfonso Prada: Estas son medidas transitorias, coyunturales, que consideramos se deben presentar cuando cambia el modelo electoral para que la gente se pueda reubicar dentro de los escenarios en que se van a realizar los procesos democráticos internos de los partidos, la elaboración de las nuevas listas. Cambiando el sistema, creemos que es oportuno permitirle a quienes han sido elegidos por partidos, reubicarse por una sola vez dentro de este nuevo contexto.

¿Le gusta la financiación preponderantemente estatal o hubiese preferido cien por ciento estatal?

Alfonso Prada: Vamos a seguir insistiendo en la financiación estatal, creemos que correr la financiación privada entre otras cosas, arrincona la mafia y da más visibilidad a la financiación de los candidatos en todas las elecciones. El Congreso no ha compartido nuestra visión, cree que es mucho mejor hacer financiación preponderantemente pública, pero no total, para efectos de que los particulares puedan participar en la democracia, ayuden con financiación, pero en todo caso esa financiación es minoritaria y será controlada por el Estado para evitar el ingreso de dineros de la mafia. Aquí tenemos todavía seis debates y seguramente es un tema que va a estar presente.

¿Cree que sea buena idea que un congresista renuncie a su curul para ser ministro al día siguiente?

Alfonso Prada: La idea es que en los gobiernos de coalición, los partidos políticos postulen personas para que sean, ministros. No encontramos una razón para que entre los postulados no haya congresistas que tengan especialidades, tengan carácter, conocimiento, de la sociedad, que le ayuden a un gobierno a liderar políticamente los proyectos de cambio. Ello lo que va a lograr, es que la responsabilidad política de los partidos cuando sus propios congresistas van al gobierno, sea una responsabilidad más grandes y más visible ante la opinión pública.